Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свій відпочинок
Зірка зі своїм бойфрендом відпочивають на пляжі, повідомляє Politeka.net. Красуня активно публікує жаркі фото в різних купальниках.
В цей раз Олівія постала в білому бікіні. Гарний ліфчик у формі двох трикутників на тонких лямках, відмінно підкреслив груди.
Маленькі трусики-бікіні також трималися на маленьких зав'язочках.
Образ знаменитості завершували різні прикраси. Зокрема, тонкі ланцюжки, які спускалися з шиї на талію. Подібний аксесуар додав пікантності образу, і до того ж, відмінно підкреслив вигини.
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Стильні окуляри прикрили очі моделі від сонця. Калпо посміхалася і виглядала дуже задоволеною.
Модель широко розставила ноги, позуючи в прозорій воді, чим тільки спокушала.
За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі вражаючі свіжими літніми фото і фігурою знаменитості.
"Ох, з вогнем граєш", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Олівія Калпо звела з розуму фігурою в мініатюрному купальнику. Зірка виглядає дивно – можна розглянути округлі стегна, плаский животик і апетитні груди.
Дівчина вигнулась вперед, виставивши напоказ зону декольте. Вона відправила своїм шанувальникам повітряний поцілунок.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо постала в білому купальнику з малюнками у вигляді жовтих лимонів.
Верх купальника підняв великі груди, виділивши її пружність.
Плавки були на високій посадці та підкреслили струнку талію, а їх розмір дозволив побачити накачані сідниці.
Нагадаємо, що Олівія Калпо у всіх на виду розчинилася в обіймах гарячого красеня: "Солодка парочка".
Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо блиснула своїми "лимончиками" в сміливому купальнику: "Очаровашка".
Також Politeka писала, що Олівія Калпо в прозорому вбранні змусила всіх почервоніти: "Спокусниця".