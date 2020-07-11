Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свій відпочинок

Зірка зі своїм бойфрендом відпочивають на пляжі, повідомляє Politeka.net. Красуня активно публікує жаркі фото в різних купальниках.

В цей раз Олівія постала в білому бікіні. Гарний ліфчик у формі двох трикутників на тонких лямках, відмінно підкреслив груди.

Маленькі трусики-бікіні також трималися на маленьких зав'язочках.

Образ знаменитості завершували різні прикраси. Зокрема, тонкі ланцюжки, які спускалися з шиї на талію. Подібний аксесуар додав пікантності образу, і до того ж, відмінно підкреслив вигини.

Стильні окуляри прикрили очі моделі від сонця. Калпо посміхалася і виглядала дуже задоволеною.

Модель широко розставила ноги, позуючи в прозорій воді, чим тільки спокушала.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі вражаючі свіжими літніми фото і фігурою знаменитості.

"Ох, з вогнем граєш", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Олівія Калпо звела з розуму фігурою в мініатюрному купальнику. Зірка виглядає дивно – можна розглянути округлі стегна, плаский животик і апетитні груди.

Дівчина вигнулась вперед, виставивши напоказ зону декольте. Вона відправила своїм шанувальникам повітряний поцілунок.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо постала в білому купальнику з малюнками у вигляді жовтих лимонів.

Верх купальника підняв великі груди, виділивши її пружність.

Плавки були на високій посадці та підкреслили струнку талію, а їх розмір дозволив побачити накачані сідниці.

Нагадаємо, що Олівія Калпо у всіх на виду розчинилася в обіймах гарячого красеня: "Солодка парочка".

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо блиснула своїми "лимончиками" в сміливому купальнику: "Очаровашка".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в прозорому вбранні змусила всіх почервоніти: "Спокусниця".