Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свой отдых
Звезда со своим бойфрендом отдыхают на пляже, сообщает Politeka.net. Красотка активно публикует жаркие фото в разных купальниках.
В этот раз Оливия предстала в белом бикини. Красивый лифчик в форме двух треугольников на тонких лямках, отлично подчеркнул грудь.
Маленькие трусики-бикини также держались на маленьких завязочках.
Образ знаменитости завершали различные украшения. В частности, тонкие цепочки, которые спускались с шеи на талию. Подобный аксессуар добавил пикантности образу, и к тому же, отлично подчеркнул изгибы.
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Стильные очки прикрыли глаза модели от солнца. Калпо улыбалась и выглядела очень довольной.
Модель расставила широко ноги, позируя в прозрачной воде, чем только соблазняла.
За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети впечатлялись свежими летними фото и фигурой знаменитости.
"Ох, с огнем играешь", - написал один из фанатов.
Напомним, Оливия Калпо свела с ума фигурой в миниатюрном купальнике. Звезда выглядит удивительно – можно рассмотреть округлые бедра, плоский животик и аппетитную грудь.
Девушка выгнулась вперед, выставив напоказ зону декольте. Она отправила своим поклонникам воздушный поцелуй.
Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в белом купальнике с рисунками в виде желтых лимонов.
Верх купальника приподнял большую грудь, выделив ее упругость.
Плавки были на высокой посадке и подчеркнули стройную талию, а их размер позволил увидеть накаченные ягодицы.
Напомним, что Оливия Калпо у всех на виду растворилась в объятиях горячего красавчика: "Сладкая парочка".
Как сообщала Politeka, Оливия Калпо блеснула своими "лимончиками" в смелом купальнике: "Очаровашка".
Также Politeka писала, что Оливия Калпо в прозрачном наряде заставила всех покраснеть: "Соблазнительница".