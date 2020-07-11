Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свой отдых

Звезда со своим бойфрендом отдыхают на пляже, сообщает Politeka.net. Красотка активно публикует жаркие фото в разных купальниках.

В этот раз Оливия предстала в белом бикини. Красивый лифчик в форме двух треугольников на тонких лямках, отлично подчеркнул грудь.

Маленькие трусики-бикини также держались на маленьких завязочках.

Образ знаменитости завершали различные украшения. В частности, тонкие цепочки, которые спускались с шеи на талию. Подобный аксессуар добавил пикантности образу, и к тому же, отлично подчеркнул изгибы.

Стильные очки прикрыли глаза модели от солнца. Калпо улыбалась и выглядела очень довольной.

Модель расставила широко ноги, позируя в прозрачной воде, чем только соблазняла.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети впечатлялись свежими летними фото и фигурой знаменитости.

"Ох, с огнем играешь", - написал один из фанатов.

Напомним, Оливия Калпо свела с ума фигурой в миниатюрном купальнике. Звезда выглядит удивительно – можно рассмотреть округлые бедра, плоский животик и аппетитную грудь.

Девушка выгнулась вперед, выставив напоказ зону декольте. Она отправила своим поклонникам воздушный поцелуй.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в белом купальнике с рисунками в виде желтых лимонов.

Верх купальника приподнял большую грудь, выделив ее упругость.

Плавки были на высокой посадке и подчеркнули стройную талию, а их размер позволил увидеть накаченные ягодицы.

Напомним, что Оливия Калпо у всех на виду растворилась в объятиях горячего красавчика: "Сладкая парочка".

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо блеснула своими "лимончиками" в смелом купальнике: "Очаровашка".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в прозрачном наряде заставила всех покраснеть: "Соблазнительница".