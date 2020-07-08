Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала смелый образ в откровенном наряде

На фото Бахари позирует в темном платье с огромным декольте. Как можно сразу заметить, Гюль не очень любит носить белье и демонстрирует свою красоту. Образ девушка дополнила ярким макияжем, а волосы собрала в хвост. Звезда стояла на фоне побережья Майами, показывая прекрасный вид города. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Так мило", "Увлекательный и замечательный", "Вы должны говорить иногда, у вас нет интервью или произнесенных слов. Мы знаем вашу красавицу, но что еще?", "Какой ракурс!", "Вот это размер".

Сообщалось, что британская супермодель Деми Роуз похвасталась внушительными формами в наряде без белья, застыв в непристойной позе.

Так, на кадрах Деми Роуз позирует с белой накидкой без белья, показывая сочные прелести с разных ракурсов. Сама девушка при этом игриво заглядывает в кадр.

Сообщалось, что американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный образ для прогулок.

Ким Кардашьян решила изменить свой образ. По крайней мере, звезда всерьез задумывается, чтобы сменить свой привычный оттенок на более яркий. Об этом сама американская дива заявила в одном из недавних постов.

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