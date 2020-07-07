Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала смелый образ, выбравшись в ресторан

Красотка стояла в блестящем платье с огромным декольте, зато без белья. Гюль позировала с распущенными волосами на ресепшене элитного ресторана в Майами, США. На фоне можно увидеть работников ресторана, которым наверное сложно было продолжить работать, видя такие королевские формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда вы любите свою физическую форму, но не можете получить ни одной хорошей картинки", - написала Гюль.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Великолепная кукла", "Красивая жемчужина", "Твои глаза чертовски привлекательны, и ты всегда выглядишь красиво с каждый нарядом, я не могу назвать тебя горячей, соблазнительной или любой другой, потому что ты чертовски красива", "Что вы говорите, эта картинка огонь", "земля уходит из-под ног, интересный эффект фото"

Ранее мы сообщали, что известная киевская модель Алена Омович засветила свои «дыньки» во всей красе.

Красотка выбрала для прогулки на улице черный комбинезон, который максимально обтянул ее идеальную фигуру.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала себя в свежем образе.

На фото Гюль позирует в юбке кремового цвета и топе. Красотка села на край дивана и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою красоту в бездонном декольте.

Напомним, турецкая Кардашьян поразила видом в смелом купальнике

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