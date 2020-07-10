31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася образом свого ідеального чоловіка

Це особливо актуально потенційним нареченим, які ось вже восени будуть боротися за її серце на новому телевізійному проекті "Холостячка". Вперше не дівчата будуть домагатися заповітного колечка від "холостяка", а кавалери - чарувати головну героїню.

Напередодні цієї грандіозної події Ксенія дала інтерв'ю, в якому описала, який чоловік їй потрібен, передають "Факти ICTV".

За словами Мішиної, серед пріоритетів у виборі чоловіка - він повинен бути "відповідальним, серйозним, орієнтованим на сім'ю".

"Він повинен розуміти, що відносини — це велика робота двох людей, однак спочатку потрібно відчути, що нам комфортно удвох", - пояснила актриса.

З приводу зовнішніх даних, Мішина відповіла, що не віддає перевагу певним типажам, а, швидше, "дослухається до себе, своїм відчуттям і емоціям".

Мішина зазначила, що не терпить чоловіків, які дозволяють собі принижувати інших морально і фізично, але в той же час і боягузливих не шанує.

Особливу увагу актриса буде приділяти тому, як потенційні наречені будуть поводити себе з її 8-річним сином Платоном.

"Це дуже важливий момент, оскільки Платон — це частина мене. Я ніколи не буду з людиною, яка стала би нехтувати спілкуванням з моїм сином", - резюмувала майбутня "Холостячка".

Раніше ми повідомляли, Мішина здивувала теплим і атмосферним знімком, опублікованим в Instagram. Дівчина буквально купалася в сонячних променях, недбало прикривши очі рукою. Ксенія з'явилася в чорному вбранні, ховаючись за тінню рослин.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

А ще Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина роздяглася і показала, за що будуть боротися чоловіки: топ спокусливих фото.