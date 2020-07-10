Відомий співак Томас Нойвірт, якого всі знають по перемозі на "Євробаченні" під псевдонімом Кончіта Вурст, показав публіці себе без зайвих прикрас

На фото Вурст лежить на ліжку без одягу. Зірка була в окулярах, а образ доповнила бездротовими навушниками. Можна помітити і прикрасу на носі співачки, яка дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся в цей раз були артистки рожевого кольору, так як Вурст недавно змінила свій образ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку. Гей, просто невелике оновлення - п'ятниця з шанувальниками сьогодні о 15.00. Не можу дочекатися", - написала співачка.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так, так, так. Наша зустріч сьогодні. Спасибі, Том. Разом в радісному очікуванні. Разом сьогодні в 3", "Доброго ранку, мій ідеал", "Добре, добре", "Доброго ранку, Том. Чудова фотографія. Я бажаю вам гарного і приємного дня", "Доброго ранку, побачимося пізніше сьогодні. Не можу чекати", "З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. До тих пір залишайтеся розслабленими".

Повідомлялося, що 31-річний австрійський поп-співак Томас Нойвірт епатував публіку новою зовнішністю.

Артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у спокусливій образі, блиснувши торсом в майці.

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