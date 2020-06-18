Популярный певец Том Нойвирт, более широко известный под псевдонимом Кончита Вурст, поделился новым снимком в полупрозрачном наряде

Эпатажный австрийский артист опубликовал новую фотографию в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото победитель Евровидения-2014 позирует в гламурном образе. На нем оригинальная черная блузка из полностью просвечивающейся ткани с воздушными рукавами-фонариками. Еще больше эпатажа образу певца придает крупная сережка с жемчугом, свисающая с его уха.

Том замер в драматичной позе, прикрыв рукой половину своего лица и откинув голову вверх.

«Всегда опаздываю на вечеринки», - подписал снимок артист.

В комментариях его поклонники отмечают, что Том выглядит усталым, но от этого не менее красивым.

До этого сообщалось, что на своей странице в Instagram Том разместил новое фото, на котором сложно отыскать намек на женственность.

Он выбрал стильный лук, который состоял из кожаной куртки черного оттенка, толстовке с цепями вместо шнурков, армейских ботинках и ярких штанах кирпичного цвета. Свой образ "горячего рокера" он завершил солнцезащитными очками, банданой и круглой сережкой.

Ранее мы писали, что Кончита Вурст - сценический образ австрийского музыканта Тома Нойвирта, который был создан им в качестве высказывания в поддержку толерантности и свободы самовыражения человека. Певец называет Кончиту своим альтер-эго. У нее даже есть отдельная личность, со своей биографией и судьбой.

Напомним, Кончита Вурст встревожила обнаженным фото, сообщают о расстройстве.

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст вернулась к легендарному образу, вызвав фурор в сети: «Весь мир смеется...».

Также Politeka писала, что Кончита Вурст поразила внешностью в обычной жизни: "Совсем другой человек".