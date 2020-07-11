Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася формами в спокусливому костюмі

Красуня часто демонструє на собі неймовірно відверті вбрання, пише Politeka.net. Зірка з'явилася в білому топіку, який ледь утримував груди.

Варто зазначити, що Олена нещодавно знову збільшила груди, тому не втомлюється нею хвалитися.

Білий топік виглядав чудово на величезних принадах, при цьому тонкі бретельки натяглися на плечах. Зверху красуня накинула рожеву кофтинку.

Також модель одягла міні-шорти на високій посадці. Щільна резинка ідеально підкреслила талію, а вирізи одягу, ледь не відкривали види на найсокровенніше.

На одному з фото Омович повернулася до камери боком і встала на коліна. Красуня вигнулась, виставивши назад пружні сідниці.

Стрункі ніжки з босоніжками на високих підборах виглядали ідеально.

Майже за добу пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Де Ви таких силіконових ляльок знаходите? В Одесі вже немає гарних дівчат? Чи це у Вас такий смак і він такий самий вульгарний і дешевий в одязі?", "Що з нігтями то знову???? Салони ще не відкрилися чи що? Тоді ховай пальці 😂😂😂", "цей ваш плюш зводить з розуму 🔥", "Вауу яка засмага", "Вся штучна, гидко дивитися", "Божественна🥰", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович постала в ніжній сукні з великим декольте.

Модель показала на собі білий наряд, який спустила з плечей, блиснувши бретельками, останні вона також спустила.

Олена стиснула свій новий великий бюст руками, щоб той не вислизнув з сукні.

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