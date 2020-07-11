Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила досконалістю тіла в яскравому купальнику

Зірка похвалилася фігурою в незвичній локації посеред височин, пише Politeka.net. Гаряча красуня в різних позах продемонструвала свої переваги.

Кайлі була в помаранчевому бікіні. Ліфчик приховав усе, що міг, залишивши місце для уяви. Великі принади ледь не виривалися з нього.

Плавки купальника мали свої особливості, за якими з великих вирізів визирали пружні сідниці.

Тонка талія, стрункі ніжки - це теж, від чого не можна відірватися.

На одному зі знімків можна помітити незнайомця, який спостерігав за Дженнер.

"Куди ми підемо звідси", - підписала деякі фото зірка.

За 17 годин пост зібрав близько 13 мільйонів лайків та коментарів.

Користувачі мережі захопилися формами кумира і обсипали її приємними коментарями.

"Квітка посеред пустелі", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в зеленому купальнику з пікантним вирізом. Декольте було настільки відвертим, що від незграбних рухів Дженнер груди ледь не випадали. Модель стискала неслухняний бюст руками.

Красуня підбігла до камери, щоб показати неймовірні форми.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в стильному бікіні під краплями води на узбережжі, Бікіні звузилося і підкреслило схудлу фігуру.

І хоча на чорно-білому кадрі не видно ні колір купальника, ні макіяж зірки, фанати звернули увагу саме на форми знаменитості.

Люди були в захваті й написали їй масу компліментів. Модель цього гідна, адже після пологів вона скинула 18 кілограмів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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