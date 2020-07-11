Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила совершенством тела в ярком купальнике

Звезда похвасталась фигурой в необычной локации посреди возвышенностей, пишет Politeka.net. Горячая красотка в разных позах продемонстрировала свои достоинства.

Кайли была в оранжевом бикини. Лифчик скрыл все, что мог, оставив место для воображения. Большие прелести едва не вырывались из него.

Плавки купальника имели свои особенности, по которым из больших вырезов выглядывали упругие ягодицы.

Тонкая талия, стройные ножки - это тоже, от чего нельзя оторваться.

На одном из снимков можно заметить незнакомца, который наблюдал за Дженнер.

"Куда мы отправимся отсюда", - подписала некоторые фото звезда.

За 17 часов пост собрал около 13 миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились формами кумира и обсыпали ее приятными комментариями.

"Цветок посреди пустыни", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в зеленом купальнике с пикантным вырезом. Декольте было настолько откровенным, что от неловких движений Дженнер грудь едва не вываливалась. Модель сжимала непослушный бюст руками.

Красотка подбежала к камере, чтобы показать невероятные формы.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в стильном бикини под каплями воды на побережье, Бикини ужалось и подчеркнуло похудевшую фигуру.

И хотя на черно-белом кадре не виден ни цвет купальника, ни макияж звезды, фанаты обратили внимание именно на формы знаменитости.

Люди были в восторге и написали ей массу комплиментов. Модель этого достойна, ведь после родов она скинула 18 килограммов.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер в наряде из сеточки прильнула к сестре ради пикантного фото: «Загляденье»

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер похвасталась идеальным размером в "невидимом" корсете: "Ангел красоты"

Также Politeka сообщала, что розоволосая Кайли Дженнер примерила прозрачное белье: «Угадайте мой…»