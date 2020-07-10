71-річна російська артистка Алла Пугачова не перестає дивувати публіку у гонитві за вічною молодістю

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Примадонни в Instagram з'явилося її фото разом з дочкою Крістіною Орбакайте.

Жінки, вкриті рожевим конфетті, сидять поряд і щасливо посміхаються в камеру. Алла Борисівна з'явилася в чорному вбранні, а її дочка у світлій футболці з написом "не життя, а казка".

Уважні користувачі помітили, що Примадонна натягнула нову перуку з прямими світлими локонами і довгою чубчиком. До цього співачка з'являлася з пишною кучерявою зачіскою.

"Дочки-матері ❤️🙏🏻 #кристинаорбакайте #аллапугачева", - підписане це фото.

Зовнішність артисток стала гарячою темою для обговорення у коментарях:

"Ого, у Пугачової нова перука"

"Я не сумніваюся, що ваше життя казка.🙏"

"Дівчата приємно на вас дивитися"

"Так цікаво! Обидві красиві, молоді. Але обличчя інші, чужі. Я їх бачила з самого початку. Цікаво спостерігати за метаморфозами!)"

"Нічого свого не залишилося у цих красунь"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося фото, на якому Пугачова, незважаючи на вік, блиснула ніжками в нескромному міні. Примадонна позувала на кріслі, закинувши ногу на ногу. Варто відзначити, зовнішності співачки позаздрить багато хто.

«Ах, яка Алла!!!», «Ооо, Алла як завжди на висоті, шикарна жінка! Всі заздримо мовчки))», «Аллочка ви красуня, як завжди!!!», «Нехай ваша сім'я завжди буде здорова та щаслива», «Лялечка», - коментували шанувальники цей знімок.

Нагадаємо, що Пугачова на наступний день після похорону Буйнова вразила квітучим виглядом: "Мені - можна!".

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