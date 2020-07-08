Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила молодежным образом в мини платье
Свежее фото появилось на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Пугачева сидела на кресле в эктремально коротком платье спортивного кроя. Певица была в солнцезащитных очках и бейсболке. На ногах у нее красовались красные кроссовки. Женщина сидела, закинув одну ногу на другую. Из-за длины платья, она засветила свои ножки, показав, что ничего не стесняется. Стоит отметить, что ноги 71-летней звезды на фото выглядят прекрасно. Такое впечатление, что это ножки 30-летней женщины.
«Жизнь очень короткая, нельзя ее расходовать на мусорные переживания», - подписали фото фанаты звездной семьи.
За полчаса пост собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях Пугачевой оставили массу комплиментов.
«Ах, какая Алла!!!», «Ооо. Алла как всегда на высоте, шикарная женщина! Все завидуем молча))», «Аллочка вы красотка как всегда!!!», «Пусть ваша семья всегда будет здорова и счастлива», «Куколка», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Алла Пугачева поделилась фото, на котором вместе с друзьями отдыхала на свежем воздухе. Во время застолья в саду своего замка певица выглядела помолодевшей и отдохнувшей.
Напомним, что Пугачева на следующий день после похорон Буйнова поразила цветущим видом: "Мне - можно!".
Как сообщала Politeka, подвыпившая Пугачева удивила выходкой: "Зачем вы позорите Аллу?".
Также Politeka писала, что Пугачева рассказала, чем в молодости заплатила за свой успех, видео признания: "Вы не простите мне...".