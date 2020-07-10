25-річна російська актриса, зірка серіалу "Татусеві дочки", Ліза Арзамасова не стримала емоцій, коментуючи наплив критики і "порад" від публіки в мережі

Як відомо, днями Арзамасову помітили в одному з розважальних закладів разом з продюсером власних льодових шоу, хореографом у фігурному катанні та колишнім фігуристом Іллею Авербухом, який майже вдвічі тарше її. Так, вони сиділи разом за столиком, Авербух поклав руку молодій коханці на коліно, а вона ніжно доторкнулася до нього.

Після того, як фото розлетілися по мережі, в Instagram Авербухової стався, як вона сама висловилася, "вибух на макаронній фабриці". Звідкілясь узялися вперті порадники, які стверджують, що продюсер - не її чоловік і зіпсує їй життя. Варто відзначити, Авербух розлучився після 12 років шлюбу з танцівницею на льоду Іриною Лобачовою.

Зрештою, Арзамасова не витримала і зробила емоційний пост в Instagram, передає Politeka.net. Актриса пояснила свої почуття з позиції "не ваша справа".

"Друзі... Ну чого ви так розшумілися:? Ну що сталося? Світ на голову не впав. І я - все та ж Ліза. Волею-неволею читаю коментарі. Ну куди подітися? Це як гіпноз.. І критику, і «рекомендації», і поради про те, що мені «потрібно», і обурення, і нездорові якісь маніячні монологи. Питання у мене серйозне: що сталося в нашому королівстві??? Раптом такий «вибух на макаронній фабриці»... Ви чого? Друзі? Прописна істина: у кожного з нас крім роботи, спілкування, виходу в мережу, є ще величезне життя, в якому відбувається багато подій - і хороших, і поганих. 🙏🏻 Ви знаєте, що я не люблю і поки не вмію говорити на тему особистого життя. Але що потрібно знати про мене? Точніше так: що потрібно знати про мене тим, хто мене любить і поважає? Тільки те, що у мене Все Добре. Хіба цього мало? А вже як там все в деталях, яка різниця?", - поділилася своїми думками Арзамасова.

Користувачі кинулися коментувати ситуацію:

"Лізкін! Частина професії.... І чим талановитіше ти і гарніше, тим більше будуть намагатися клюнути і зачепити! Закривай очі на все це і квітни в любові і гармонії!😘❤️"

"Сонечко❤️це тільки початок❤️🙏не витрачай себе! Скандали-інтриги-розслідування не дають людям спокійно спати😂 всім дуже хочеться розібратися у чужому, щоб не думати про своє!"

"Ух... Лізонька, моя люба, ти стала зоооовсім дорослою❤️"

"Ліза , ми злегка в шоці. Все таки Авербух значно старше. Але головне, щоб ви були щасливою"

"Що Авербух з людьми робить😂будьте щасливі"

"Ліза! Доброго дня! Терміново біжіть від Іллі Авербуха, він не Ваш чоловік! Ви зіпсуєте собі життя, вже повірте! Вам потрібен інший чоловік! Родіон Газманов і то Вам краще підходить!"

Нагадаємо, що трагедія із зіркою "Татусевих дочок", з'явилися моторошні фото з лікарні: "Це ж як попало?".

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