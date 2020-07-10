25-летняя российская актриса, звезда сериала "Папины дочки", Лиза Арзамасова не сдержала эмоций, комментируя наплыв критики и "советов" от публики в сети

Как известно, на днях Арзамасову заметили в одном из развлекательных заведений вместе с продюсером собственных ледовых шоу, хореографом в фигурном катании и бывшим фигуристом Ильей Авербухом, который почти вдвое тарше ее. Так, они сидели вместе за столиком, Авербух положил руку молодой любовнице на коленку, а она нежно притронулась к нему.

После того, как фото разлетелись по сети, в Инстаграм Авербуховой произошел, как она сама выразилась, "взрыв на макаронной фабрике". Откуда-то взялись упрямые советчики, утверждающие, что продюсер - не ее человек и испортит ей жизнь. Стоит отметить, Авербух развелся после 12 лет брака с танцовщицей на льду Ириной Лобачевой.

В конце концов, Арзамасова не выдержала и сделала эмоциональный пост в Инстаграм, передает Politeka.net. Актриса объяснила свои чувства с позиции "не ваше дело".

"Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я - всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз.. И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьёзный: чего случилось-то в нашем королевстве??? Вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»... Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в сеть, есть ещё огромная жизнь, в которой происходит много событий - и хороших, и плохих. 🙏🏻 Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счёту, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Всё Хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница?", - поделилась своими мыслями Арзамасова.

Пользователи кинулись комментировать ситуацию:

"Лизкин! Часть профессии.... И чем талантливее ты и красивее, тем больше будут стараться клюнуть и задеть! Закрывай глаза на все это и цвети в любви и гармонии!😘❤️"

"Солнышко❤️это только начало❤️🙏не трать себя! Скандалы-интриги-расследования не дают людям спокойно спать😂 всем очень хочется разобраться в чужом, чтобы не думать о своём!"

"Ух... Лизонька, моя дорогая, ты стала сооовсем взрослой❤️"

"Лиза , мы слегка в шоке. Все таки Авербух значительно старше. Но главное чтобы вы были счастливой"

"Что Авербух с людьми делает😂будьте счастливы"

"Лиза! Здравствуйте! Срочно бегите от Ильи Авербуха, он не Ваш человек! Вы испортите себе жизнь, уж поверьте! Вам нужен другой человек! Родион Газманов и то Вам лучше подходит!"

Напомним, что трагедия со звездой "Папиных дочек", появились пугающие фото из больницы: "Это ж как угораздило?".

Как сообщала Politeka, жизнь самой горячей "Папиной дочки" превратилась в кошмар из-за отношений с известным актером: "Будет по углам летать".