На голову 34-летней звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович посыпались многочисленные угрозы после слухов о ее романе с актером Павлом Прилучным и скандального фото, на котором они вместе на шопинге

Так, Карпович и Прилучного засняли на улице во время их милой прогулки. Тут же на страничках "папиной дочки" в соцсетях появились обвинения и угрозы. Дело в том, что поговаривают, мол Карпович закрутила роман с Прилучным, когда тот был еще женат на модели Агате Муцениеце. К слову, недавно он развелся с ней после девяти лет брака.

"Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет! Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим. Ты ему не пара, ты скелетина страшная!"; "Ободранная кошка! Кувыркалась с женатым, а делала вид, что она святая и чистая"; "Уж, если Агату бил, то эта анорексичка будет по пятым углам летать...", - пишут в комментариях.

Вместе с тем, некоторые пользователи на стороне Карпович и парируют, что за угрозы в сети может последовать уголовное наказание.

Сама же актриса не ведется на провокации и не комментирует слухи вокруг своей персоны. Мирослава тщательно скрывает личную жизнь, ранее была информация, что у звезды есть бойфренд, но вместе ли они сейчас, неизвестно.

Напомним, в окружении Прилучного заявляли, что в последнее время часто видят их с Карпович вместе.

Примечательно, но недавно актриса, которая никогда не была замужем, в своем микроблоге в Инстаграм заговорила о серьезных переменах и испытаниях в жизни, отметив, что "готова".

"В жизни каждого человека, не все всегда бывает идеально, но не делайте из проблем - проблемы, позвольте им стать вашими возможностями, посмотрите на них, примите, поймите в конце концов для чего это пришло в Вашу жизнь... Я смогла, и вы сможете... Жизнь, правда, удивительна, как бы банально это не звучало...", - поделилась Карпович.

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