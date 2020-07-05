Жуткие кадры с перебинтованными ногами и лужей крови встревожили публику. Актеру из сериала "Папины дочки" Михаилу Казакову явно не повезло

Как передает Politeka.net, знаменитость, сыгравший Илью Полежайкина в упомянутом телешоу, поделился фото из больницы в своем микроблоге в Инстаграм, которые подписал: "Добро пожаловать в мой новый мир🤣".

На одном из снимком видно опухшие и перебинтованные ноги Казакова, подвешенные на специальном железном устройстве. При этом заметны следы крови. На другом кадре актер ухватился за железную ручку, чтобы приподняться, и на третьем - скорее всего, крыша больницы, или вид из окна его палаты.

Пользователи кинулись выпытывать у Казакова, что с ним произошло, но тот так и не вышел на связь, так что причина травм остается тайной. Поклонники желают ему скорейшего восстановления.

"Это ж как угораздило??? Поправляйся"

"Бедняга, надеюсь, все наладится 😶"

"Мишуля выздоравливай, прошу не надо покидать нас 🙏"

"Миша, ну как так-то? Давай выздоравливай!!!"

"А что с вами произошло?😱это где вас так!?"

Ранее мы сообщали, еще одна звезда "Папиных дочек" в последнее время на слуху у фанатов этого сериала. Речь о самой горячей дочке - Мирославе Карпович. 34-летнюю красавицу обвинили в том, что она увела из семьи актера Павла Прилучного.

Недавно Карпович подтвердила роман - после того, как ее застукали с любовником и его детьми на одной из парковок, парочка направлялась на отдых.

Стоит отметить, Прилучный официально развелся с моделью Агатой Муцениеце в середине июня. В браке у них родилось двое детей, малышам 7 и 4 лет.

Напомним, самая соблазнительная "Папина дочка" увела из семьи известного актера: "Не делайте проблемы", фото любовников

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