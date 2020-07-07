Не успели фанаты "Папиных дочки" обсудить новость о романе Мирославы Карпович и актера Павла Прилучного, как в скандал попала другая актриса этого сериала

Так, звезде ситкома 25-летней Лизе Арзамасовой, которая хотя и тщательно скрывает свою личную жизнь, все-таки удалось засветиться в компании 46-летнего Ильи Авербуха. Мужчина тоже знаменитость - продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист.

Фото пары разлетелись по сети. На кадрах Лиза и ее ухажер находятся в одном из заведений. Мужчина положил руку на коленку артистки, а она нежно прикоснулась к нему. Пара мило общалась и ужинала.

Журналисты HELLO.RU связались с Арзамасовой, которая подтвердила слухи о романе.

По словам актрисы, она хочет сохранить остальные подробности отношений в тайне.

Отметим Авербух, как и его новая избранница, не любит говорить о личной жизни. Известно, лишь то, что после развода с фигуристкой Ириной Лобачевой их сын остался вместе с хореографом. При этом ребенок продолжает общаться с матерью.

Тем временем у коллеги Арзамасовой, Карпович, похоже, все складывается, как нельзя лучше. В сети уже обсуждают видео, которое запостил друг Павла Прилучного в сториз.

Оказалось, актер сейчас с детьми и друзьями отдыхает на яхте в Крыму. Фанаты за кадром услышали голос Мирославы Карпович, которая с кем-то беседует.

Напомним, ранее актрису видели в компании Павла Прилучного на заправке. Пара с детьми актера готовилась к отправке на отдых.

Стоит отметить, что оба сейчас не подтверждают, но и не отрицают слухи о романе.

Напомним, что трагедия со звездой "Папиных дочек", появились пугающие фото из больницы: "Это ж как угораздило?".

Как сообщала Politeka, жизнь самой горячей "Папиной дочки" превратилась в кошмар из-за отношений с известным актером: "Будет по углам летать".

Также Politeka писала, что "Папина дочка" Карпович с любовником опозорилась в Крыму: подробности и фото.