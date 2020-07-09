Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе, покраиграв перед дзеркалом

На фото Емілі позує в чорній довгій спідниці і білому топі. Красуня стоїть перед дзеркалом і демонструє свою ідеальну фігуру. На іншому кадрі красуня вже потягнула за спідницю, показуючи плоский живіт і додала особливої пікантності знімку. На ще одному кадрі Емілі вже вигнулась, показуючи п'яту точку, яка у красуні ідеально виглядає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

Фанати поставили 20 лайків на фан-сторінці і написали, яка неперевершена красуня і запальна.

Повідомлялося, що популярна американська модель Емілі Ратаковскі увігнала в фарбу шанувальників, поставши в прозорій білизні.

Так, модель позує напівлежачи в прозорій кофті, і не менш пікантній білизні. Красуня вирішила зігнутися, показавши неймовірні вигини на камеру, через що в кадр потрапило зайве.

Повідомлялося, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі у вільний час.

Незважаючи на те, що Емілі є затребуваною моделлю, вона встигає також багато часу проводити на пляжі. Причому робить вона це стильно - щоразу в нових купальниках і вельми провокаційний вигляді. Емілі не соромиться свого тіла, тому її одяг і білизна дуже відкриті.

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