Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски не устает привлекать внимание своей яркой внешностью

В этот раз красотка сделала портретное фото, представ во всей красе, передает Politeka.net. Как известно, красотка недавно осветлила волосы и до сих пор многие не привыкли к ее новому имиджу.

Звезда стояла перед камерой в облегающей маечке. Наряд мог бы привлечь внимание еще больше, если бы Ратаковски сверкнула большими формами.

Модель распустила пышные светлые волосы, которые немного неаккуратно легли по боках. Казалось красотка растрепанная и только встала с постели.

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы. Красота ее глаз была подчеркнута подкрашенными ресницами, а пухлые губы - легким блеском: "Хороша".

Звезда будто позировала в студии, позади виднелись яркие акценты на стенах и стильные железные объекты.

Данное фото было обнародовано на фан-страничке Ратаковски, за час оно собрало 20 лайков и ни одного комментария.

Напомним, Эмили Ратаковски надела коричневый брючный костюм, который полностью просвечивался. Под легкой тканью можно было рассмотреть черное белье девушки.

Модель без стыда шла по улице, не обращая внимания на взгляды прохожих. Кстати, на фото видно, как люди смотрят в сторону звезды.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в белой рубашке, которую задрала, чтобы завязать. Красавица дополнила образ распущенными волосами.

Девушка смотрела в камеру и немного поиграла перед объективом, чтобы сделать кадр. Фото вышло действительно светлым и нежным благодаря выбранным ракурсам.

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