Известная модель Эмили Ратаковски показала себя, покраиграв перед зеркалом

На фото Эмили позирует в черной длинной юбке и белом топе. Красотка стоит перед зеркалом и демонстрирует свою идеальную фигуру. На другом кадре красотка уже потянула за юбку, показывая плоский живот и добавила особой пикантности снимку. На еще одном кадре Эмили уже выгнулась, показывая пятую точку, которая у красотки идеально выглядит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

Фанаты поставили 20 лайков на фан-страничке и написали, какая красотка непревзойденная и зажигательная.

Сообщалось, что популярная американская модель Эмили Ратаковски вогнала в краску поклонников, показавшись в прозрачном белье.

Так, модель позирует полулежа в прозрачной кофте, и не менее пикантном белье. Красотка решила изогнуться, показав невероятные изгибы на камеру, из-за чего в кадр попало лишнее.

Сообщалось, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как отдыхает на пляже в свободное время.

Несмотря на то, что Эмили является востребованной моделью, она успевает также много времени проводить на пляже. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках и весьма провокационном виде. Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые.

Напомним, взъерошенная Ратаковски удивила внешностью в тесной маечке

Также Politeka писала, что эпатажная Ратаковски прогулялась по улице в прозрачном костюме

А еще Politeka сообщала, что Белла Хадид в тонком платье без белья выставила напоказ самые сокровенные места



