Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски решила прогуляться по улице в прозрачном костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото горячей блондинки появилось на ее фан-странице. Красотка надела коричневый брючный костюм, который полностью просвечивался. Под легкой тканью можно было рассмотреть черное белье девушки. Модель без стыда шла по улице, не обращая внимания на взгляды прохожих. Кстати, на фото видно, как люди смотрят в сторону Ратаковски. Вероятно, не все привыкли к такой откровенной повседневной одежде.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в черном микро купальнике. Девушка втиснула свою пышную грудь в маленькие клаптики, которые с трудом смогли прикрыть ее. Модель позировала на камеру, презентуя свой новый цвет волос. Как известно, совсем недавно у девушки были темные волосы. На лето модель перекрасилась в блондинку.

Кроме этого, недавно Ратаковски предстала в соблазнительном черном платье с глубоким декольте. Девушка соблазнительно выставила вперед свою ножку в разрезе платья. А ее грудь, не скованная нижнем бельем, практически выпрыгивала из наряда.

Стоит отметить, что американка изначально строила свою модельную карьеру, делая ставку на откровенность. Популярность к ней пришла после того, как она снялась топлес в музыкальном клипе.

Напомним, что Ратаковски показала, как веселится без белья в постели: "Откинулась назад и...".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ратаковски засветила самые сладкие места в микро купальнике: в такую легко влюбиться.

Также Politeka писала, что Ратаковски на пляже поджарила "яблочки" в слишком дерзком декольте: "Вторая Кендалл Дженнер".