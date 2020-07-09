29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва, дружина співака Елджея, змусила публіку одночасно ридати від розчулення і заздрити

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, зроблених під час вечірки з нагоди першої річниці весілля.

Івлєєва постала в довгій сукні молочного кольору, з ідеальною укладкою та яскравим макіяжем. Примітно, що серед знімків, якими поділилася Настя, немає постановочних - всі кадри живі, яскраві, з непідробними емоціями і посмішками.

Судячи з усього, компанія покутила на славу: алкоголь лився рікою, був навіть салют, а також дорогий спорткар і автомати.

"Ви знаєте, я рідко ділюся подробицями особистого життя!🥰 Але тут, вирішила показати малесенький шматочок як щасливо з @sayonaraboy відзначаємо рік а*уітительного подружнього життя у дворі власного будинку з найкращими друзями! 💔 Бабоньки, пам'ятайте, щасливе сімейне життя - це коли ви не балакаєте про нього на кожному розі🙊 Спасибі за цей пам'ятний день всім, хто був на святі! І дякую всім друзям, знайомим, фан-акаунтам нашої пари і просто дорогим фоловерам за привітання! Ми вас любимо до неба! @sayonaraboy ти найкращий чоловік і найкращий друг! Назавжди🔗", - поділилася в підписі зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Кайф, ви найкращі!!😍"

"уявляю яка туса буде через 5 років 😂👍. З річницею 💍👰"

"Бліііін, сльози щастя"

"Погляд Елджея в саму душу😅"

"Шта ? Сам Джаред Лето був на святі а*уеть 😍😍😍Батя 😍❤️ щастя вам Настя"

"якогось.....диявола.....ДЖАРЕД ЛІТО?"

"Настя, щасливе сімейне життя - це коли ви хоча б 10 років душа в душу проживете і дасте пораду😁"

"Івлєєва, у мене вже закінчуються серветки, щоб витирати свої сльози! Тягніть мені відра! Я вас нереально обожнюю"

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