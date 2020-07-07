Российская телеведущая Настя Ивлеева, которая прославилась благодаря проекту «Орел и решка», удивила поклонников новой выходкой

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором устроила стрельбу возле своего дома, пишет Politeka.net. Настя была одета в вечернее платье, а в руках у нее красовался автомат. Девушка стояла рядом со своим мужем Элджеем, который пригнулся от звуков выстрелов.

«Это любовь! Да, Элджей?», - подписала фото Настя.

За 40 минут видео посмотрели почти 2 миллиона раз. В комментариях стали бурно обсуждать вечеринку звездной пары. Некоторые предположили, что это свадьба или годовщина.

«Как Харли Квин и Джокер, напомнило почему то», «Звёздную болезнь словила окончательно», «Сразу видно кто в семье главный», «мистер и миссис Узенюк», «А разрешение имеется на оружие?», «Какая крутая, аж мурашки», «Опасно Настя!», «Вечной любви вам!», «Балдёж», «Шикарные», «Легендарные», «Лучшая пара», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Элджей не стерпел и тоже пострелял из автомата. У себя в Инстаграм он опубликовал видео, на котором вместе с Моргенштерном сидел на роскошном автомобиле и стрелял. Похоже, у соседей звездной пары был непростой вечер.

Напомним, что Ивлеева удивила внешностью в реальной жизни, подопечная Потапа не сдержалась: «Выщипай брови».

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" ослепила новым образом, Элджей будет доволен.

Также Politeka писала, что раздетая Ивлеева из "Орла и решки" впечатлила огромным размером: "Прям Бритни в былые времена".