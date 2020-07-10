Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала сміливий образ і розповіла про своє кохання

На фото красуня позує в чорному платті, яке мало величезне декольте. Так як наряд був коротким, то Омович змогла показати і свої довгі ноги. Образ Олена доповнила стильною сумочкою, позуючи на тлі сходинок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя любов до чорного не пройде", - написала Омович.

Фанати поставили більше шести тисяч лайків і написали коментарі:

"Що з шиєю", "як лялька вся в фотошопі", "Яка ти красуня", "Ох, вже ці роз'їжджаються знову буде траса між", "Нереальна богиня", "У тебе наче шиї немає на всіх фотках", "Прекрасна до неможливості".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала свою нові груди в бікіні.

Спокуслива модель натягнула на великі груди крихітний купальник, який навряд чи хоч щось приховував.

Величезні принади нагадували налившиеся "дині" під клаптиками яскравої тканини. Тонкі бретельки бікіні потягнулися до потилиці.

Повідомлялося, що українська модель Олена Омович показала свою фігуру у всій красі.

Це фото, зроблене вже після того, як модель в третій раз збільшила груди. Нещодавно дівчина зізналася, що перенесла чергову пластичну операцію, серйозно збільшивши розмір грудних імплантів.

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