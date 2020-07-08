Известная киевская модель Алена Омович похвасталась пышными формами в тесном бюстье

Как передает Politeka.net, свежее фото украинская Кардашьян опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка не использовала фильтры, поэтому поклонники смогли рассмотреть настоящую внешность звезды. Она втиснула свою новую грудь в топ и стала позировать на камеру. Стоит отметить, что после очередной пластической операции у Омович стала такая большая грудь, что она не помещается ни в один из ее нарядов. Практически во всех платьях и топов она вываливается наружу.

Кроме этого, девушка примеряла парик с челкой. На фото она выглядела очень нежно и соблазнительно.

«Я только увидела, что инстаграм наконец дал мне галочку. И теперь аккаунт официально верифицирован. Юхууу», - подписала фото звезда сети.

За полчаса пост Омович собрал более 9 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Как же красиво без фотошопа», «Ты особенная и необыкновенная. Я никогда не встречал девушек, хоть немного похожих на тебя», «Очень тебе идёт чёлка, красивая капец)», «Без фильтров намного красивее, конфетка просто», «Ты будоражишь мою фантазию», «Алёна, каждое фото - огонь!!! Вы и красивая и сексуальная!!! Хорошего вам настроения!!!», «Такая классная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Омович не удержала "клубничку" в гигантском декольте: фото сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Омович поиграла огромными формами в приспущенном платье: "Получает удовольствие...".

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