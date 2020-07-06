Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала смелый образ, похваставшись фанатам

На фото Алена позирует в белом прозрачном боди, сидя на ковре возле дивана. Красотка поиграла своими сочными формами перед камерой, демонстрируя самое интересное. Омович снимала себя на телефон в зеркало и не стеснялась показать всю себя. Кадры вышли очень жаркими и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Это вообще нормально, что меня возбуждают эти сиськи", "Однозначно первая", "Огонь, пушка, петарда, фейерверк", "Очень красивая раскрепосщенная девочка, наряд 2", "Мне больше всего понравилось белье под номером 3 - жёлтое юелье: очень соблазнительное, фигурка просто класс, такая роскошная грудь", "оу, да все отлично подходит, но жёлтенькое огонь", "Грудь просто отвал башки, как же красиво".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович похвасталась пышными формами.

На фото Омович позирует в желтом платье и соблазнительно нагнулась, демонстрируя большую грудь.

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