Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, едва не выронила большие формы из бесстыжего платья

Красотка демонстрирует на себе различные наряды в откровенном стиле, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в нежном платье с большим декольте.

Омович показала на себе белый наряд, который спустила с плечей, сверкнув бретельками, последние модель также спустила.

Алена зажала свой новый большой бюст руками, чтобы тот не выскользнул из платья. Грудь "налилась" в наряде, как два больших яблочка.

Поясок на талии лишь подчеркнул ее тонкую талию.

Модель поиграла волосами, глядя в камеру и приоткрывая губы. Формы красотки великолепно смотрятся.

"Эти платья сильно завоевали мое сердце... ", - написано в посте одной из групп.

За 17 часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Ну тут вы прям перестарались с фотошопом, лицо инопланетянина 😄", "А, мне нра модель! Не внешне, если уж честно.А, то,как она себе нра и какое от этого получает удовольствие. Одно печально,пока не понимает насколько подследственно будут ей выходить операции под наркозом в дальнейшем...", "Просто осталось только альвеол и с**ок показать а так уже и пи**ку видели. Просто не уважение к себе в первую очередь такие комменты на свою адрес 👎👎👎", "Одного не понимаю зачем делать такие с**ьки большие? Самой наверное неудобно с ними? Да красиво не спорю, простота чем смысл таких с**ек?? Без негатива в адрес хозяйки этих банок, просто интерес не более", "Сердце прям выскакивает из платья!", - написали пользователи сети.

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