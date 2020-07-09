39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", здивувала неймовірно чуттєвими кадрами
Як передає Politeka.net, Махідевран Султан, улюблениця мільйонів, опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому рятується від дикої спеки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Дівчина постала в фіолетовій напівпрозорій сорочці-туніці: тканина настільки легка, що запросто здіймається при щонайменшому подиху. Ну, а якщо стати перед вентилятором, то нічого дивного, що красуня Нур засвітила зайве. Актриса блиснула білими трусиками і такого ж кольору ліфчиком, лямки якого то й діло неслухняно вибивалися з-під одягу.
Феттахоглу зробила відео в сповільненій зйомці і наклала атмосферну музику, що зробило ролик ще привабливіше. Примітно, що обличчя Нур так і не показала, зате в кадр потрапило волосся, що розвівається в повітряному потоці.
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"Вільний дух...!", - підписала кадри зірка.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи актрису компліментами:
"Природна красива жінка 💗🍥😍"
"Яка ви красива❤️ витончена❤️ жіночна❤️"
"Вільна яскрава душа, як у птаха або метелика"
"Вау, музика вітру і гаряча леді"
"Ви конкурентка з Мерилін Монро у цьому відео"
Раніше ми повідомляли, Феттахоглу потішила зворушливим знімком з шестирічною дочкою Елісою Гюзин. Дівчинка, мабуть, тільки що пила молоко або йогурт, і у неї над верхньою губою залишилися "вусики". Мама поспішила виставити миле фото в Instagram.
Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.
Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "Затьмарила б навіть Хюррем".