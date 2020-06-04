Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала необычайно нежный образ без лишней одежды

На фото Нур позирует в сапогах и черном пеньюаре. Красотка дополнила свой лук плащом, который был расстегнут, чтобы ничего не прикрыть. Феттахоглу села на спинку дивана и показывала себя через панорамное окно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 10 тысяч лайков за полчаса и написали несколько комментариев:

"Великолепная", "Красивая женщина", "Добрый день, я мечтаю встречи с вами в Москве", "Вы прекрасны, как модель, актриса и многое другое".

Сообщалось, что 39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", ошеломила атмосферным фото.

Нур в кожаной курточке с необычным поясом-подтяжкой, а также в красном берете позировала в листьях пальмы, засунув руки в карманы. Девушка опустила вниз задумчивый взгляд, выражение ее лица при этом было предельно серьезным.

Ранее мы сообщали, что звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу поделилась трогательным семейным фото.

На Пасху Нур опубликовала снимок, где счастливо смеется вместе со своей дочерью – четырехлетней Элисой Гюзин.

На снимке актриса позирует в подвесном кресле, а девочка сидит у нее на коленях. Обе выглядят очень расслабленными и веселыми.

Напомним, звезда "Великолепного века" восхитила семейным фото с красавицей дочкой

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