39-летняя турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая запомнилась зрителям в роли Махидевран-султан в сериале «Великолепный век», восхитила видом в белом купальнике

Как известно, красивая актриса прославилась в турецком сериале «Великолепный век» благодаря весьма эксцентричной и дерзкой роли наложницы султана Сулеймана, передает Politeka.net.

Несмотря на то, что по роли девушка была соперницей всеобщей любимицы, саму актрису очень любят и у девушек не было ссор в реальной жизни. После проекта Феттахоглу принялась все внимание уделять детям, вести социальную сеть Инстаграм и удивлять фанатов.

Вне звездной жизни артистка старается появляться на публике без косметики, причем часто в домашних и уютных нарядах. В этот раз красотка покорила образом в белом купальнике. Похоже, став мамой, она не только сохранила великолепную форму и точеную тали, но еще и стала более привлекательной. На одним из снимков Феттахоглу в белом купальнике блеснула эффектной фигурой и подтянутыми ногами на яхте.

Фанаты были восхищены цветущим видом артистки и написали сотни комплиментов в ее адрес, отметив, что девушка могла бы затмить "Даже Хюррем".

Ранее кадр мамы и дочери, которым актриса поделилась, восхитил поклонников.. На снимке Нур и Элиса лежат на кровати, и мама делает селфи. При этом девочка выглядит комично настороженной, а Нур улыбается.

Сложно не заметить, как малышка похожа на свою звездную родственницу: те же губы, такая же мимика, просто абсолютное сходство. Забавно выглядит тот момент, что крошка спрятала одну руку маме под кофту.

Снимок собрал свыше 30 тысяч лайков. Всего же на страничку Нур подписаны полтора миллиона поклонников таланта турчанки.

Актриса родила дочь во втором браке. Ее избранником и отцом ребенка стал бизнесмен Левент Везирголу. Пара сыграла свадьбу 30 октября 2013 года, а уже в начале 2015-го супруги объявили о разводе, хотя сообщили, что остаются добрыми друзьями. Однако уже в мае 2015 года Нур вернулась к мужу. Вторая попытка отношений оказалась успешней, и 11 февраля 2016 года у четы родилась дочь Элиса Гюзин.

Девочка стала тем звеном, которая спасла и скрепила семью. Похоже, что сейчас ее мать обрела свое настоящее женское и семейное счастье.

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