Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу показала милое фото со своей малышкой

39-летняя турецко-немецкая актриса нечасто балует поклонников очень личными снимками, поэтому каждый новый кадр звезды, в котором она позирует со своей дочерью, становится для фанатов настоящим сюрпризом, передает Politeka.net.

Нур показала свежую фотографию, на которой она позирует вместе со своей дочерью – четырехлетней Элисой Гюзин.

Актриса обняла свою малышку и завернула в теплую кофту, склонившись заботливо над ней. Мама с дочкой позируют на фоне окна, за которым, по всей видимости, идет дождь. Также они выглядят очень счастливыми.

«Пусть у нас будет праздник, в который мы будем крепко обнимать друг друга .. хорошие каникулы🌾», - подписала снимок актриса.

Всего за 2 часа снимок набрал более 33 тысяч отметок «мне нравится».

Фанаты пожелали своей любимице и ее дочурке всего самого хорошего.

Ранее мы писали о том, что Феттахоглу заставила фанатов встревожиться, опубликовав фото, на котором сидела грустной у окна. Нур позировала рядом с мольбертом.

"Насколько мы закрылись, что не видим самих себя, того, что нам нужно... сколько мы терпели, пока наши сердца дрожали... мы всегда принимали решения, поддаваясь трусливому духу внутри...", - поделилась своими философскими мыслями актриса.

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