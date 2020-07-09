39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", удивила невероятно чувственными кадрами

Как передает Politeka.net, Махидевран Султан, любимица миллионов, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором спасается от дикой жары (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Девушка предстала в фиолетовой полупрозрачной рубашке-тунике: ткань настолько легкая, что запросто вздымается при малейшем дуновении. Ну, а если, встать перед вентилятором, то ничего удивительного, что красотка Нур засветила лишнее. Актриса сверкнула белыми трусиками и такого же цвета лифчиком, лямки которого то и дело непослушно выбивались из-под одежды.

Феттахоглу сделала видео в замедленной съемке и наложила атмосферную музыку, что сделало ролик еще привлекательнее. Примечательно, что лицо Нур так и не показала, зато в кадр попали развевающиеся в воздушном потоке волосы.

"Свободный дух...!", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая актрису комплиментами:

"Естественная красивая женщина 💗🍥😍"

"Какая же вы красивая❤️ утончённая❤️ женственная❤️"

"Свободная яркая душа, как у птицы или бабочки"

"Вау, музыка ветра и горячая леди"

"Вы конкурентка с Мэрилин Монро в этом видео"

Ранее мы сообщали, Феттахоглу позабавила трогательным снимком с шестилетней дочерью Элисой Гюзин. Девочка, видимо, только что пила молоко или йогурт, и у нее над верхней губой остались "усики". Мама поспешила выставить милое фото в Инстаграм.

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".