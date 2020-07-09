Українська чемпіонка світу з бальних танців, переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала сміливий образ і розповіла про відпочинок
На фото Альона позує в чорному нижній білизні, сидячи на ліжку. Шоптенко дивилася в об'єктив камери і демонструвала своє подкачанное тіло без збентеження. Волосся красуня залишила розпущеним, що додало особливого шарму фотографії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"І так, послідовність дій, коли мама дуже втомилася і розуміє, що якщо не відпочити, то хтось може постраждати.
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1. Прийти до чоловіка і заявити, що для всіх буде краще, якщо мама на кілька днів піде в себе;
2. Швидко зібрати речі і поїхати, щоб ніщо «випадково» не відвернуло і не залишило ще на день;
3. По приїзду видихнути і розслабитися, але кожні 30 хвилин дзвонити і дізнаватися все в порядку з дитиною;
4. На 3-ій день думати під яким приводом виїхати додому.
5. По поверненню додому, шкодувати, що як-то мало відпочила і швиденько планувати відпочинок всією сім'єю.
Ну якось так я відпочила", - написала співачка.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Клас!!! Ви - молодчина", "Ахах, скільки знаю мам - класична історія", "А подружку мама взяла з собою?))", "Чудова дівчина", "Мами, вони такі".
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