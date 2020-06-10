Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко показала своего маленького сына

На фото красотка стоит в кроссовках и коротких шортах, а образ дополнила синей рубашкой. Алена взяла малыша на руки, который был в шортах и футболке, а голова была прикрыта кепкой. Семья позировала на летней террасе, целуясь на камеру. Фото получилось личным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2 года!

С днём рождения, мой любимый великан!

Спасибо тебе за каждый наш день!", - написала Алена.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Поздравляю, растите здоровенькими и безумно счастливыми, желаю всего самого доброго и светлого в этой жизни сынульке", "Поздравляю", "Наши самые искренние поздравления", "Поздравляю. Счастья тепла и пусть он будет самым самым главным вашем счастьем в жизни. Будет поддержкой и опорой для такой нежной и красивой классной мамы", "Вроде же только родился,куда так быстро?".

Сообщалось, что двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко показала топ горячих моментов со своих мастер-классов онлайн, которые проводила во время карантина.

"Вы готовы танцевать?", - вопрошает с экрана в начале видео Шоптенко.

После этого красотка зажгла в черном платье, неистово виляя бедрами. А чего только стоит ее страстный номер в бежевом наряде.

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