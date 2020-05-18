Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко показала топ горячих моментов со своих мастер-классов онлайн, которые проводила во время карантина

Как передает Politeka.net, звезда поделилась видеонарезкой в своем микроблоге в Инстаграм, в которой показала любимые кусочки с занятий (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Вы готовы танцевать?", - вопрошает с экрана в начале видео Шоптенко.

После этого красотка зажгла в черном платье, неистово виляя бедрами. А чего только стоит ее страстный номер в бежевом наряде.

"Когда в начале карантина я делала для вас первый из прямых эфиров с танцевальными уроками, я даже не подозревала, что их будут смотреть, а главное, что так много талантливых людей будут танцевать вместе со мной. 💪 Мы обязательно еще потанцуем, а пока я предлагаю вспомнить наши уроки и еще раз похлопать всем, кто затанцевал этот карантин. 🥳💃🕺", - подписала видео звезда.

Поклонники за несколько часов поставили более 10 000 лайков, а также щедро отблагодарили кумира комплиментами в комментариях.

"Алена, на наших танцах у меня постройнели ножки!! Особенно после джайва😂🔥🔥 Я в восторге!"

"Каждую пятницу бросала всё и танцевала полдня не смотря ни на какие заботы😍😍 это было волшебно! Спасибо большое❤️"

"Малышка,я тебя люблю,обожаю.Ты прелесть ангелочек"

"Супер браво, все очень красиво станцевали 👍🙌❤️"

Ранее мы сообщали, Шоптенко удивила "домашним" фото - без капли макияжа и в простенькой одежде. Красотка поделилась своей печалью: «Перед вами человек, который наивно думал, что сможет попасть на маникюр без предварительной записи хотя бы на этой неделе. Ну что, девочки, кто крайний?».

Напомним, что Алена Шоптенко устроила жаркие танцы в рваном платье: "Такая легкость".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко блеснула объемами в черном кружеве: "Нереальная".

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко показала свои аппетитные пирожочки: "Ух ты, аж захотелось..."