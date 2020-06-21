Известная хореограф Алена Шоптенко показала яркий семейный снимок

Как сообщает Politeka.net, обычно Шоптенко показывает своих близких людей крайне редко – только по значительному поводу и праздникам. И если снимки с сыночком, лицо которого девушка все еще скрывает, на ее страничке в Instagram частые "гости", то папа и мама появляются лишь изредка.

В этот раз у хореографа был прекрасный повод познакомить поклонников со своим отцом.

Как оказалось, отец танцовщицы, Виктор Вячеславович Шоптенко, 21 июня, в воскресенье отпраздновал день рождения. По такому случаю Алена опубликовала в своем блоге их общий снимок и оставила для отца теплые слова поздравления.

На снимке Шоптенко позирует с папой на фоне кирпичной стены. На ней – бурдовый свитер в белую и оранжевую полоски, а также штаны телесного оттенка.

"В детстве, когда мама чего-то не разрешала, я тут же бежала к отцу с этим же вопросом 😈 И да, он всегда разрешал 😁 😇 Это конечно было против всех педагогических норм воспитания, и мама очень злилась по этому поводу, но в моей семье роли распределилось именно так. Папа всегда был добряк ☺️ А может просто во взаимоотношениях отца с дочерью так всегда! 😊 С твоим днём тебя, отец! Спасибо за все! ❤️ ", - подписала она фото с именинником.



Подписчики теледивы присоединились к пожеланиям и теплым словам и отметили сходство дочки и отца, ведь как говорится "яблоня от яблони не далеко падает".

"Очень красивое фото 🤩🤩❤️", "Похожи 😊", "Не всегда, но так - идеально! 🙌❤️", "Пусть все будут здоровы, мира нам!❤️".

Напомним, замученная блондинка из «Танців з зірками» рассказала о проблемах в личной жизни

А еще Politeka писала, что замученная блондинка из «Танців з зірками» рассказала о проблемах в личной жизни

Также Politeka сообщала, что аппетитная блондинка из "Танців з зірками" блеснула объемами в черном кружеве