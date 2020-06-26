Двукратная чемпионка мира по бальным танцам, главная красотка и победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко раскрыла секрет, который может спасти отношения

Хореограф в браке с бизнесменом Алексеем Ивановым уже четыре года. За это время Шоптенко научилась искусно решать конфликты и поделилась своим главным рецептом.

"Многие из нас часто пытаются что-то высказать на эмоциях. И мы нередко делаем это неудачно или используем не те слова. Особенно будучи уставшими или голодными. А все, что забирает энергию, делает нас уязвимыми, поэтому, естественно, мы неадекватно себя ведем", - говорит 32-летняя звезда.

Шоптенко советует избегать выяснения отношений, когда овладевают эмоции.

"Я стараюсь переждать тот момент, когда мной руководят эмоции. И когда я могу более адекватно взглянуть на ситуацию, есть смысл проанализировать случившееся и поговорить уже в рациональном русле. Искренность никогда не встретит сопротивления. В общении с человеком можно просто рассказать ему о своих чувствах. Причем как о хороших, так и плохих. И это нормально", - говорит хореограф.

Шоптенко отметила, что она более отходчивая чем, муж, и поэтому именно она чаще инициирует примирение.

"Если есть веские аргументы, и я действительно в это верю, то тогда принимаю какую-то сторону или мы находим компромисс", - говорит она.

Напомним, Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова в 2016 году, через полгода после развода с танцором Дмитрием Дикусаром. В 2018 году у пары родился сын Алексей.

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