У реальному житті єдина дочка Сулеймана підкорювала серця виразним поглядом і миловидним обличчям

Мережу сколихнула неземна краса реальної доньки султана Сулеймана і його дружини Хюррем Про це повідомляє Politeka

Турецький серіал "Величний вік" підкорив серця багатьох глядачів і став великою світовою сенсацією. Серед українців є величезна кількість фанатів цієї історичної картини.

Як відомо, султан Сулейман в реальності правив Османською імперією 46 років. Його єдиною дружиною була уродженка українського міста Рогатин Роксолана, яка народила йому доньку - Міхрімах.

Ім'я «Міхрімах» походить від назви сьомого місяця іранського календаря - mihrimah.

У буквальному перекладі з перської може означати «сонце і місяць».

Міхрімах була улюбленою і, згідно з популярною версією, єдиною дочкою султана.

В реальності дочка Сулеймана і Хюррем відрізняється від серіальної, але її краса зачаровує.

"Фільм прикрасили, завжди помічала, що такий виріз плаття не може бути в той час. Фільм вийшов красивий" - коментує фанатка серіалу.

Раніше повідомлялося, що дружина турецького актора Халіта Ергенча, зіграв Сулеймана в серіалі «Чудовий століття», показала фото в роздільному купальнику.

На фото видно, що фігура артистки ще не прийшла у форму після 4-х місяців після пологів. Бергюзар вирішила не приховувати цей факт, а навпаки підкреслила його іронічним коментарем.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" показала головного людини в житті.

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