Турецький серіал "Величний вік" підкорив серця багатьох глядачів і став великою світовою сенсацією. Серед українців є величезна кількість фанатів цієї історичної картини.
Як відомо, султан Сулейман в реальності правив Османською імперією 46 років. Його єдиною дружиною була уродженка українського міста Рогатин Роксолана, яка народила йому доньку - Міхрімах.
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Ім'я «Міхрімах» походить від назви сьомого місяця іранського календаря - mihrimah.
У буквальному перекладі з перської може означати «сонце і місяць».
Міхрімах була улюбленою і, згідно з популярною версією, єдиною дочкою султана.
В реальності дочка Сулеймана і Хюррем відрізняється від серіальної, але її краса зачаровує.
"Фільм прикрасили, завжди помічала, що такий виріз плаття не може бути в той час. Фільм вийшов красивий" - коментує фанатка серіалу.
Раніше повідомлялося, що дружина турецького актора Халіта Ергенча, зіграв Сулеймана в серіалі «Чудовий століття», показала фото в роздільному купальнику.
На фото видно, що фігура артистки ще не прийшла у форму після 4-х місяців після пологів. Бергюзар вирішила не приховувати цей факт, а навпаки підкреслила його іронічним коментарем.
Нагадаємо, зірка "Чудового століття" показала головного людини в житті.
А ще Politeka писала, що зірка «Чудового століття» скаженіла на пляжі, засвітивши зайве.
Також Politeka повідомляла, що зірку «Чудового століття» застукали з маленьким «дитиною».