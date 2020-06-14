Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу порадовала поклонников и снялась в новой неожиданной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хмм…ок», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Феттахоглу позирует в очках и элегантном наряде, держа перед собой маленькую куклу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это да, неожиданно! Сначала не присматривался, думал – ребенок», «любимая актриса! Супер», «вау, бомбезно», «красотка!», «идеальный вид. И кукла в тему», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", изумила идеальной фигурой.

Красотка опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором позировала в лучах заходящего солнца на берегу реки.

Актриса предстала в темном бикини и желтой длинной юбке из очень тонкой ткани - так, что просвечиваются все ее соблазнительные изгибы.

Нур подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы. Невозможно не обратить внимание на ее плоский животик, нежные линии которого так и манят взглянуть еще раз - "Хюррем лопнет от зависти".

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".