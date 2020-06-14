Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу порадовала поклонников и снялась в новой неожиданной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Хмм…ок», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на снимке Феттахоглу позирует в очках и элегантном наряде, держа перед собой маленькую куклу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Вот это да, неожиданно! Сначала не присматривался, думал – ребенок», «любимая актриса! Супер», «вау, бомбезно», «красотка!», «идеальный вид. И кукла в тему», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, 39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", изумила идеальной фигурой.
Красотка опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором позировала в лучах заходящего солнца на берегу реки.
Актриса предстала в темном бикини и желтой длинной юбке из очень тонкой ткани - так, что просвечиваются все ее соблазнительные изгибы.
Нур подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы. Невозможно не обратить внимание на ее плоский животик, нежные линии которого так и манят взглянуть еще раз - "Хюррем лопнет от зависти".
Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.
Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".