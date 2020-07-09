Турецкий сериал "Великолепный век" покорил сердца многих зрителей и стал большой мировой сенсацией. Среди украинцев есть огромное количество фанатов этой исторической картины.
Как известно, султан Сулейман в реальности правил Османской империей 46 лет. Его единственной женой была уроженка украинского города Рогатин Роксолана, которая родила ему дочь - Михримах.
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Имя «Михримах» происходит от названия седьмого месяца иранского календаря — mihrimah.
В буквальном переводе с персидского может означать «солнце и луна».
Михримах была любимой и, согласно популярной версии, единственной дочерью султана.
В реальности дочь Сулеймана и Хюррем отличается от сериальной, но её красота завораживает.
"Фильм, естественно, приукрасили, всегда замечала, что такой вырез платье не может быть в то время. Фильм получился красивый" - комментирует фанатка сериала.
Ранее сообщалось, что жена турецкого актера Халита Эргенча, сыгравшего Сулеймана в сериале «Великолепный век», показала фото в раздельном купальнике.
На фото видно, что фигура артистки еще не пришла в форму после 4-х месяцев после родов. Бергюзар решила не скрывать этот факт, а наоборот подчеркнула его ироничным комментарием.
Напомним, звезда "Великолепного века" показала главного человека в своей жизни.
А еще Politeka писала, что звезда «Великолепного века» порезвилась на пляже, засветив лишнее.
Также Politeka сообщала, что звезду «Великолепного века» застукали с маленьким «ребенком».