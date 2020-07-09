В реальной жизни единственная дочь Сулеймана покоряла сердца выразительным взглядом и миловидным лицом

Сеть сколыхнула неземная красота реальной дочки султана Сулеймана и его жены Хюррем Об это сообщает Politeka

Турецкий сериал "Великолепный век" покорил сердца многих зрителей и стал большой мировой сенсацией. Среди украинцев есть огромное количество фанатов этой исторической картины.

Как известно, султан Сулейман в реальности правил Османской империей 46 лет. Его единственной женой была уроженка украинского города Рогатин Роксолана, которая родила ему дочь - Михримах.

Имя «Михримах» происходит от названия седьмого месяца иранского календаря — mihrimah.

В буквальном переводе с персидского может означать «солнце и луна».

Михримах была любимой и, согласно популярной версии, единственной дочерью султана.

В реальности дочь Сулеймана и Хюррем отличается от сериальной, но её красота завораживает.

"Фильм, естественно, приукрасили, всегда замечала, что такой вырез платье не может быть в то время. Фильм получился красивый" - комментирует фанатка сериала.

Ранее сообщалось, что жена турецкого актера Халита Эргенча, сыгравшего Сулеймана в сериале «Великолепный век», показала фото в раздельном купальнике.

На фото видно, что фигура артистки еще не пришла в форму после 4-х месяцев после родов. Бергюзар решила не скрывать этот факт, а наоборот подчеркнула его ироничным комментарием.

Напомним, звезда "Великолепного века" показала главного человека в своей жизни.

А еще Politeka писала, что звезда «Великолепного века» порезвилась на пляже, засветив лишнее.

Также Politeka сообщала, что звезду «Великолепного века» застукали с маленьким «ребенком».



