42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова запаморочила голову спокусливими рельєфами на пляжному фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала фігуру зблизька.

Так, Анфіса позувала на тлі морського пейзажу в червоному купальнику в чорний горошок - прям як костюм мультяшного персонажа "Леді Баг". На відміну від оригіналу, що володіє особливим талісманом удачі для боротьби зі злом, у Чехової дещо інші суперздібності. Телеведуча здатна підкорити своєю сильною харизмою, як чоловіків, так і жінок.

Чехова, статура якої ідеально нагадує гітару, полонила ніжними вигинами, пишними округлостями і блискучою посмішкою.

Зірка зібрала волосся в хвіст і сховала обличчя за сонцезахисними окулярами, пустотливо доторкнувшись пальчиком щоки.

"За ці чотири дні я зробила тільки 2 фото і обидва в купальниках. Як вам мій образ в стилі «Леді Баг»?", - підписала знімок Чехова.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"А Ви Анфіса, в будь-якому одязі чудові💖"

"Шикарні ноги Анфіса"

"Анфіса, ваша фігура вище всяких похвал. Захоплююся 👍"

"А я думаю, що це море розбурхалося🤣"

"Апетит піднімає)))🔥"

Чехова в даний час відпочиває в Сочі. Одночасно з нею на російському курорті знаходяться багато зірок, в тому числі співак Сергій Лазарєв. Раніше ми повідомляли, що останній збурив публіку, запропонувавши їм "супчик з самого себе". На фото артист з'явився в величезному "котлі" (а насправді чані з гарячою водою). Лазарєв вирішив спробувати арома-баню.

Поки Сергій ніжився в "котлі", Чехова спокушала відпочиваючих в томній позі на лежаку.

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