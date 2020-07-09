42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова вскружила голову соблазнительными рельефами на пляжном фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала фигуру сблизка.
Так, Анфиса позировала на фоне морского пейзажа в красном купальнике в черный горошек - прям как костюм мультяшного персонажа "Леди Баг". В отличие от оригинала, обладающего особым талисманом удачи для борьбы со злом, у Чеховой несколько другие суперспособности. Телеведущая способна покорить своей сильной харизмой, как мужчин, так и женщин.
Чехова, телосложение которой идеально напоминает гитару, пленила нежными изгибами, пышными округлостями и задорной улыбкой.
Звезда собрала волосы в хвост и скрыла лицо за солнцезащитными очками, шаловливо дотронувшись пальчиком щеки.
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"За эти четыре дня я сделала только 2 фото и оба в купальниках. Как вам мой образ в стиле «Леди БАГ»?", - подписала снимок Чехова.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях.
"А Вы Анфиса, в любой одежде замечательны💖"
"Шикарные ноги Анфиса"
"Анфиса, ваша фигура выше всяких похвал. Восхищаюсь 👍"
"А я думаю, что это море разбушевалось🤣"
"Аппетит поднимает)))🔥"
Чехова в настоящее время отдыхает в Сочи. Одновременно с ней на российском курорте находятся многие звезды, в том числе певец Сергей Лазарев. Ранее мы сообщали, что последний взбудоражил публику предложив им "супчик з самого себя". На фото артист предстал в огромном "котле" (а на самом деле чане с горячей водой). Лазарев решил попробовать арома-баню.
Пока Сергей нежился в "котле", Чехова соблазняла отдыхающих в томной позе на лежаке.
Напомним, Лазарева в одних плавках засняли с "любовником" на отдыхе, Ани Лорак не у дел: жаркие кадры
А еще Politeka сообщала, что Анфиса Чехова неожиданно показала своего главного мужчину, личные кадры