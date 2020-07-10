Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала сміливий образ посеред вулиці
На фото красуня стоїть в лосинах і топі пудрового кольору. Волосся Гюль залишила розпущеним, а сама стояла посеред вулиці. Бахарі розгорнулася п'ятою точкою до камери, щоб показати свою гордість максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Повідомлялося, що популярна турецька модель Гюль Бахарі розбурхала яскравим образом на заході сонця.
Дівчина була одягнена в костюм леопардовий забарвлення. Короткий топ ледь вмістив величезні груди Бахарі, а довга спідниця з розрізом оголила частину ніжки моделі.
Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі з'явилася в досить відвертому образі.
Модель вибрала сукню бежевого кольору, що майже зливалося з кольором її шкіри. На спині у Гюль красувався великий виріз.
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