Красуня показала всю себе

Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала сміливий образ посеред вулиці

На фото красуня стоїть в лосинах і топі пудрового кольору. Волосся Гюль залишила розпущеним, а сама стояла посеред вулиці. Бахарі розгорнулася п'ятою точкою до камери, щоб показати свою гордість максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова мила і чарівна леді", "Я тебе люблю, принцеса отримує поцілунки", "Ви завжди прекрасні", "Я люблю твоє тіло, костюм і сукня казкові", "Тобі сподобалося співпрацювати для бренду?", "Це чудово", "Розкішна принцеса", "Заліковий горішок".

Повідомлялося, що популярна турецька модель Гюль Бахарі розбурхала яскравим образом на заході сонця.

Дівчина була одягнена в костюм леопардовий забарвлення. Короткий топ ледь вмістив величезні груди Бахарі, а довга спідниця з розрізом оголила частину ніжки моделі.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі з'явилася в досить відвертому образі.

Модель вибрала сукню бежевого кольору, що майже зливалося з кольором її шкіри. На спині у Гюль красувався великий виріз.

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