Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала необычный вид в интересном наряде
На фото красотка показывает себя в черном купальнике, который имел странную форму: открытый живот и частично сверху груди. Гюль стояла на фоне море и показывала свой загар и ножки. Волосы Бахари оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока стояла на яхте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется написать: "Максимальное удовольствие".
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Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала смелый образ, подогрев интерес к своей персоне.
На фото Бахари позирует в платье с огромным декольте, которое было в виде прозрачной сеточки. Красотка не стеснялась, демонстрируя свои пышные формы во всей красе. Гюль сидела за столиком в каком-то заведении, вытянув ноги вперед, а волосы оставила распущенными.
Сообщалось, что модель Гюль Бахари показала внушительные формы в прозрачном боди.
Так, модель позирует сидя в прозрачном боди, демонстрируя невероятные объемы. При этом пикантное место девушка решила прикрыть ногой. Дополнял образ красивый макияж и едва заметный кулон на шее. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, пышногрудая турецкая Кардашьян едва вместила внушительные объемы в пикантное платье
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