47-річна російська співачка Наташа Корольова ефектно спокусила свого чоловіка, стиптизера Тарзана

Як передає Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я танцюриста) поділився в своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постав з голим торсом. Варто відзначити, Наташа ненабагато відстала від нього.

Так, на тлі басейну співачка приспустила сукню з одного плеча, засвітивши пікантну деталь - на ній не було спідньої білизни. Вона пустотливо глянула на чоловіка. Тарзан, в свою чергу, картинно присунувся до дружини, кинувши на неї оцінюючий і схвалюючий погляд.

"Якось влітку, на світанку, заглянув в сусідній сад, Там смуглянка, киянка, оголила свій фасад....)😃", - підписав це соковите фото артист.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Гарне фото 🙌🏼, навіщо так вульгарно підписувати?!😭"

"Дивовижні !!! 🌹😃🌷👍"

"Гарні....❤️❤️❤️ Обожнюю Вас🌷"

"Жили б ви у Китаї, отримали б адмінистративку за голий торс 😹😹😹"

"А я милого узнаю по фігурці🤣"

"🙏 Блін ! Найяскравіша і чесна пара ♥️😍👏"

"Ух ти. Заводні🙌👏"

"Пекуча парочка👏👏👏"

Раніше ми повідомляли, Корольова в День сім'ї опублікувала фото з матір'ю, сестрою, сином і чоловіком. Співачка постала в зухвалій міні-сукні, нескромно вхопившись рукою за ногу Тарзана.

«Пацан у вас мабуть хороший і не розпещений хлопець. А Сергійкові вже пора в що-небудь одягнутися! Вік уже, несолідно», «Які ж ви молодці, спасибі вам величезне за позитив, який ви несете!!! Дуже приємно дивитися на вашу родину!», - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Королева не у справ.

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.