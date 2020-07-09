47-річна російська співачка Наташа Корольова ефектно спокусила свого чоловіка, стиптизера Тарзана
Як передає Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я танцюриста) поділився в своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постав з голим торсом. Варто відзначити, Наташа ненабагато відстала від нього.
Так, на тлі басейну співачка приспустила сукню з одного плеча, засвітивши пікантну деталь - на ній не було спідньої білизни. Вона пустотливо глянула на чоловіка. Тарзан, в свою чергу, картинно присунувся до дружини, кинувши на неї оцінюючий і схвалюючий погляд.
"Якось влітку, на світанку, заглянув в сусідній сад, Там смуглянка, киянка, оголила свій фасад....)😃", - підписав це соковите фото артист.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок до виплат, "до 5000 гривень..."
Екс-солістка "Серебро" в купальнику запаморочила голову смачними об'ємами: "Помацати б"
Німецька чемпіонка, спустивши штани і скинувши ліфчик, змусила плакати від захвату: "Валерія, гаряче!"
"Гарне фото 🙌🏼, навіщо так вульгарно підписувати?!😭"
"Дивовижні !!! 🌹😃🌷👍"
"Гарні....❤️❤️❤️ Обожнюю Вас🌷"
"Жили б ви у Китаї, отримали б адмінистративку за голий торс 😹😹😹"
"А я милого узнаю по фігурці🤣"
"🙏 Блін ! Найяскравіша і чесна пара ♥️😍👏"
"Ух ти. Заводні🙌👏"
"Пекуча парочка👏👏👏"
Раніше ми повідомляли, Корольова в День сім'ї опублікувала фото з матір'ю, сестрою, сином і чоловіком. Співачка постала в зухвалій міні-сукні, нескромно вхопившись рукою за ногу Тарзана.
«Пацан у вас мабуть хороший і не розпещений хлопець. А Сергійкові вже пора в що-небудь одягнутися! Вік уже, несолідно», «Які ж ви молодці, спасибі вам величезне за позитив, який ви несете!!! Дуже приємно дивитися на вашу родину!», - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".
Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Королева не у справ.
Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.