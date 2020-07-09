Російський комік Гарік Харламов, який нещодавно повідомив про розлучення з актрисою Христиною Асмус, влаштував грандіозну вечірку

Гуморист з друзями розважався в одному з караоке-клубів в самому центрі Москви на Новому Арбаті.

Не так давно у шоумена завершилися зйомки в одному з проектів саме це і стало приводом, пише «СтарХіт».

Під час вечірки Харламов пожартував, що не тільки відзначає закінчення зйомок, але і своє майбутнє розлучення.

Як розповіли у закладі, в даному ресторані Харламов там частий гість. Він чудово знайомий з господарем закладу.

Запрошених Харламов розважав грою на гітарі. Тусовка тривала до чотирьох годин ранку.

Багатьох цікавило, з ким покине вечірку Харламов. В залі, коли він зібрався на вихід, сиділи кілька маловідомих актрис, але гуморист у підсумку пішов один.

Зазначимо, нещодавно Харламов показав на своїй сторінці в Инстаграм фото, на якому виглядає помітно схудлим, про що і повідомили йому підписники.

Нагадаємо, після восьми років спільного життя Гарік Харламов і Христина Асмус заявили про розлучення. При цьому вони підкреслили, що рішення прийняли давно і не вплинув скандал з фільмом «Текст», ні карантин.

Нагадаємо, змарнілий Харламов розсекретив єдину, з якою готовий жити після Асмус: "А погляд сумний"

Як повідомляла Politeka, схудлий Харламов показав вищу дочка, розлучення з Асмус пішов на користь: "Копія тата"

Також Politeka писала, що Харламов перервав мовчання після розлучення з Асмус, названі реальні причини: «Все через роману з…»