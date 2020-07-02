Российский комик Гарик Харламов, который недавно сообщил о разводе со своей женой, актрисой Кристиной Асмус, расставил все точки в их отношениях

У себя в Инстаграм он решил ответить на статьи в СМИ, в которых якобы его знакомые рассказывали о причинах их развода, передает Politeka.net. Харламов заявил, что в прессе распространяется лживая информация об их семье.

«Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околёсицу... У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю», - заявил Харламов.

По его словам, он готов опередить всех последующих «знакомых» и признаться в истинных причинах развода.

«Я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш», - заявил Харламов, перечислив еще множество гадостей о себе.

Среди прочего, Харламов назвал себя наркоманом, тираном и расистом.

За несколько часов пост Харламова собрал почти 60 тысяч лайков. В комментариях его поклонники и друзья стали шутить и поддерживать артиста.

«Гарик! Из любого положения есть выход! Выходи за меня!», «Гарик, не реагируй, пошли ты их всех на...Ты наработал такой образ, что репутация не пострадает», «ты синяк знатный, это знают все, Харл, хватит себя выгораживать», «Да не отмазывайся, мы то понимаем что ты просто хочешь прийти на Давай Поженимся», «А я думал все из за романа с Гузеевой», «Гарик, хватит бухать и играть!», - пишут люди.

Напомним, что Асмус развлекается с любимым мужчиной после заявления о разводе с Харламовым: кадры утех.

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