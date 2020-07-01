Знакомые Кристины Асмус и Гарика Харламова раскрыли причины их расставания

Неожиданное заявление звездной паре о разводе застигло врасплох их поклонников. Фанаты начали гадать, связано ли расставание звезд с изменами или ситуацией с фильмом «Текст». Друзья пары в комментариях российским СМИ рассказали, что могло послужить реальной причиной развода.

Так, по словам промоутера Натальи Субботиной, Харламов очень сложный и непредсказуемый человек. К тому же, в последнее время у него были проблемы с алкоголем. Женщина напомнила, что Асмус начала встречаться с комиком, когда он был на пике славы. Позже ее глаза на многое открылись.

«Я поражалась, что они прожили вместе так долго, восемь лет. Могу поздравить Кристину, что она наконец-то решила уйти от Харламова», - добавила промоутер.

Еще одна знакомая Харламова, продюсер Олеся Сазыкина отметила, что с изменами развод точно не связан. Она рассказала, что Харламов всегда был избирательным по отношению к женщинам. Долгое время он встречался с певицей Светланой Светиковой.

«После расставания с ней Гарик начал флиртовать с Ольгой Серябкиной из группы Серебро», - поделилась подробностями из личной жизни комика женщина.

Отметим, что сами Гарик и Кристина причины развода не раскрывают.

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