Известный российский комик и шоумен Гарик Харламов ошеломил поклонников изменениями во внешности

На своей странице в социальной сети Инстаграм артист опубликовал селфи, на котором позирует вместе с пятилетней дочерью Настей, передает Politeka.net.

На Гарике – темная футболка и шорты, на девочке – тоже шорты и футболка, только красного цвета. Малышка с распущенными волосами оперлась о ногу папу и смотрит в камеру телефона.

Внимание поклонников на снимке привлекли две вещи – грустные глаза ребенка и заметно похудевшая фигура шоумена, о чем они тут же поспешили высказаться.

«Кто нибудь уже написал, что Гарик похудел, а у ребёнка глаза грустные? 🙈», «Папина дочка) а взгляд грустный. Любви вам и счастья)», «Это для жёлтой прессы с заголовком у Харламова молодая любовница 🤣», «На маму тут похожа. Счастливый отец и главное от брака - красавица дочь! ❤️Дай Бог девочке светлого пути и быть поближе к отцу 🤝», «Ты похудел? Развод влияет хорошо!», «Гарик ты не в форме, схуднул что ли, поправляйся😂», «Харламов тигр🔥», «🔥похудел что ли, не узнала прям», «Копия папы 😍», – пишут в комментариях.

Как известно, сейчас Харламову на самом деле приходится нелегко, поскольку недавно стало известно о том, что он разводится со звездой «Интернов» Кристиной Асмус. Свое решение пара назвала обдуманным, а также предупредила всех, что никаких скандалов и грязи в прессе не допустят, поскольку о разделе имущества и о дальнейшем воспитании дочери договорились заранее.

Они были вместе с 2013 года. Ради Асмус Харламов прошел через непростой развод с первой супругой Юлией Лещенко.

Свой второй брак артист называет счастливым временем, однако что именно стало причиной разрыва одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, так и остается загадкой.

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