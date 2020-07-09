Российский комик Гарик Харламов, который недавно сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, закатил грандиозную вечеринку
Юморист с друзьями развлекся в одном из караоке-клубов в самом центре Москвы на Новом Арбате.
Не так давно у шоумена завершились съемки в одном из проектов именно это и стало поводом, пишет «СтарХит».
Отмечается, что во время вечеринки Харламов пошутил, что не только отмечает окончание съемок, но и свой предстоящий развод.
Как рассказали в заведении, в данном ресторане Харламов там частый гость. Он прекрасно знаком с хозяином заведения.
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Приглашенных Харламов развлекал игрой на гитаре. Тусовка продлилась до четырех часов утра.
Многих интересовало, с кем покинет вечеринку Харламов. В зале, когда он собрался на выход, сидели несколько малоизвестных актрис, но юморист в итоге ушел один.
Отметим, недавно Харламов показал на своей странице в Инстаграм фото, на котором выглядит заметно похудевшим, о чем и сообщили ему подписчики.
Напомним, после восьми лет совместной жизни Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе. При этом они подчеркнули, что решение приняли давно и на не повлиял ни скандал с фильмом «Текст», ни карантин.
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