Российский комик Гарик Харламов, который недавно сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, закатил грандиозную вечеринку

Юморист с друзьями развлекся в одном из караоке-клубов в самом центре Москвы на Новом Арбате.

Не так давно у шоумена завершились съемки в одном из проектов именно это и стало поводом, пишет «СтарХит».

Отмечается, что во время вечеринки Харламов пошутил, что не только отмечает окончание съемок, но и свой предстоящий развод.

Как рассказали в заведении, в данном ресторане Харламов там частый гость. Он прекрасно знаком с хозяином заведения.

Приглашенных Харламов развлекал игрой на гитаре. Тусовка продлилась до четырех часов утра.

Многих интересовало, с кем покинет вечеринку Харламов. В зале, когда он собрался на выход, сидели несколько малоизвестных актрис, но юморист в итоге ушел один.

Отметим, недавно Харламов показал на своей странице в Инстаграм фото, на котором выглядит заметно похудевшим, о чем и сообщили ему подписчики.

Напомним, после восьми лет совместной жизни Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе. При этом они подчеркнули, что решение приняли давно и на не повлиял ни скандал с фильмом «Текст», ни карантин.

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